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Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak

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Kazakistan'da çocuk istismarcılarına karşı sert önlemler alınıyor. 11 suçluya kimyasal hadım uygulanacak ve yılda 24 kez enjeksiyon yapılacak. Ülkede cerrahi hadım için de kampanya yürütülüyor. Suçluların adresleri hapisten çıkınca yayınlanıyor. İktidar partisi milletvekili Beisenbaev, mevcut önlemleri yetersiz buluyor ve mahkemelere cerrahi hadım seçeneği sunulmasını istiyor. Suçların arttığını belirten Beisenbaev, kimyasal hadımın etkisiz olduğunu savunuyor.

Kazakistan'da pedofillere yönelik sert önlemler alınıyor. Ülkenin kuzeyindeki Kostanay bölgesinde çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişinin kimyasal hadım edileceği açıklandı.

Bu kişiler yılda 24 kez libido azaltıcı enjeksiyon alacak. Aynı zamanda, ülkede en ağır çocuk istismarı suçlularına cerrahi hadım uygulanması için bir kampanya yürütülüyor.

Kazakistan, pedofillere karşı dünyanın en sert yasalarına sahip ülkelerden biri. Suçluların hapisten çıktıktan sonra adresleri yayınlanıyor.

İktidar partisi Amanat'ın milletvekili Elnur Beisenbaev, mevcut önlemlerin yetersiz olduğunu ve cerrahi hadımın bir seçenek olarak mahkemelere sunulması gerektiğini savunuyor.

Beisenbaev, çocuklara karşı cinsel suçların arttığını belirterek, kimyasal hadımın etkili olmadığını öne sürüyor. Hükümetin insan hakları endişelerine rağmen, özellikle zalim vakalarda cerrahi hadım uygulanması için bastırmaya devam edeceğini söylüyor.

Bu tartışmalar, ülkede çocuk istismarına karşı alınacak önlemler konusunda ciddi bir toplumsal ve siyasi tartışmanın sürdüğünü gösteriyor.

Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak

Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

kimyasal hadım Milletvekili Kazakistan Kazakistan 3-sayfa Dünya Çocuk İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Orhan Hişt:

bence doğru yapılıyor bizdede insan hakları savsatasını bırakıp gerekli cezaların uygulanması gerekiyor bize insan hakları diyenler idamı bile uyguluyorlar bir yuzyılımız komedi ile geciyor

4
0
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Mehmet Vatandaş:

Bizde de yapıyorlar değil mi:)))

1
0
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Suat:

Kesin kökünden bir daha yeltenemesinler. Bütün dünyada uygulayın.

0
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o. kara:

VİCDANEN VE ISLAM DININE GORE, DİNEN DOGRU OLAN BUDUR. TÜRKİYEDE DE UYGULANMASINI TAVSIYE EDIYORUM.

0
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