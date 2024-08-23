Kazakistan'da çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişiye kimyasal hadım uygulanacak

Kazakistan'da pedofillere yönelik sert önlemler alınıyor. Ülkenin kuzeyindeki Kostanay bölgesinde çocuklara karşı cinsel suç işleyen 11 kişinin kimyasal hadım edileceği açıklandı.

Bu kişiler yılda 24 kez libido azaltıcı enjeksiyon alacak. Aynı zamanda, ülkede en ağır çocuk istismarı suçlularına cerrahi hadım uygulanması için bir kampanya yürütülüyor.

Kazakistan, pedofillere karşı dünyanın en sert yasalarına sahip ülkelerden biri. Suçluların hapisten çıktıktan sonra adresleri yayınlanıyor.

İktidar partisi Amanat'ın milletvekili Elnur Beisenbaev, mevcut önlemlerin yetersiz olduğunu ve cerrahi hadımın bir seçenek olarak mahkemelere sunulması gerektiğini savunuyor.

Beisenbaev, çocuklara karşı cinsel suçların arttığını belirterek, kimyasal hadımın etkili olmadığını öne sürüyor. Hükümetin insan hakları endişelerine rağmen, özellikle zalim vakalarda cerrahi hadım uygulanması için bastırmaya devam edeceğini söylüyor.

Bu tartışmalar, ülkede çocuk istismarına karşı alınacak önlemler konusunda ciddi bir toplumsal ve siyasi tartışmanın sürdüğünü gösteriyor.