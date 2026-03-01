Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Arap ülkelerine destek mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD ve İsrail saldırıları sonrası İran'ın hedef aldığı BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e destek mesajı gönderdi. Diplomasi çağrısında bulunan Tokayev, bu ülkelerin egemenliğini korumasını savundu.

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD ve İsrail saldırıları sonrası İran'ın hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e destek mesajı göndererek, diplomasi çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'ın hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik destek mesajı gönderdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kasım Cömert Tokayev, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt devlet başkanlarına destek ve dayanışma mesajları içeren şahsi mektuplar gönderdi. Tokayev, Kazakistan'a dost ve kardeş olan devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kararlılıkla kınamıştır. Ülkemiz, tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesini her zaman savunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tokayev'in Kazakistan'ın kardeş Arap ülkelerine imkanları ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu aktardığı belirtilen açıklamada, "Üst düzey liderlerle sürekli çalışma temaslarının sürdürülmesini temenni ettiğini belirtmiştir" denildi.

