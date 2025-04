Katolik Kilisesi'nin Lideri Papa Francis: Reformcu Ruhani Liderin Ardında Bıraktıkları

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri olan Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Son yıllarda artan sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Papa, zatürreye bağlı komplikasyonlar sonucu Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Papa Francis, modern çağın en sıra dışı ve reformcu papalarından biri olarak hafızalarda kalacak.

Latin Amerika'dan Gelen İlk Papa

Doğum adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 2013 yılında papalığa seçilerek birçok ilki temsil etti. Arjantin doğumlu Bergoglio, hem Güney Amerika'dan seçilen ilk papa, hem de Cizvit tarikatından gelen ilk papaydı. Ayrıca yoksulluk, eşitlik ve mütevazılık temalarını öne çıkararak daha kapsayıcı bir Katolik Kilisesi vizyonu sundu.

Mütevazı Yaşam Tarzı ve Sıra dışı Geçmişi

Gençliğinde kimya mühendisliği eğitimi alan ve geçici işlerde çalışan Bergoglio, bir dönem gece kulübünde fedai olarak görev yaptı.

Playboy dergisi 'Papalar da tacıyla dünyaya gelmiyor. Papa gençliğinde geçimini sağlamak için Buenos Aires kentinde bir gece kulübünde kapıcı, fedai olarak çalıştığını yazdı. Dergi o zamanlar öğrencilik zamanında Jorge Mario Bergoglio ismiyle gece kulübünde çalışan Papa, bu mesleğinden gurur duyduğunu ve bunu yakın arkadaşları, cemaat ile paylaştığını okuyucularına duyurdu.

Katolik Roma Kilisesi ve Vatikan Gazetesi 'L'Osservatore' papanın fedai olarak çalıştığını teyit etti. Haberde Papa'nın fedailikle başlayan kariyerine, 1958 yılına kadar kimya teknisyeni olarak devam ettiği haberde yer aldı. Papa Francesco 1958 yılından itibaren İsa Derneği olarak bilinen 'Cizvit' tarikatına üye olduğu yazıldı.

Papalık saraylarında yaşamayı reddederek Vatikan'daki bir misafirhanede kalmayı tercih etti. Lüks araçlar yerine mütevazı otomobilleri tercih etmesiyle biliniyordu.

Cesur Kararları ve Reformları

Papa Francis, geleneksel kilise kurallarına meydan okuyan çok sayıda karar aldı:

• LGBTQ+ bireyler hakkında, "Ben kimim ki yargılayayım?" ifadesiyle dünya çapında yankı uyandırdı.

• Boşanmış bireylerin komünyon almasına imkan tanıyan yaklaşımı, muhafazakâr Katolikler arasında tartışmalara yol açtı.

• 2015 yılında yayımladığı "Laudato Si" adlı çevre bildirisiyle iklim krizine karşı acil eylem çağrısında bulundu.

• Vatikan'daki mali yolsuzluklara karşı şeffaflık politikaları izledi.

• Göçmenlere destek vererek, Avrupa'daki mülteci krizine ahlaki bir bakış açısı sundu.

Kadınların Rolünü Tartışmaya Açtı

Kadınların kilise hiyerarşisindeki yerini yeniden düşünmeye çağıran Papa Francis, kadın diyakozluk konusunda araştırma komisyonları kurdu. Bu hamle, uzun süredir tartışılan "kadın rahip" meselesine dolaylı da olsa kapı araladı.

Veda ve Miras

Papa Francis, hem sevgiyle hem de eleştirilerle anılan bir figürdü. Reformları bazı kesimlerce devrim niteliğinde görülürken, gelenekçi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı. Ancak kuşkusuz, Katolik Kilisesi'ni daha çağdaş sorunlara açık, daha insani bir yöne çekme çabalarıyla anılacak.

________________________________________

Kaynaklar :

• The Guardian: "Pope Francis Dies at 88 – Live Updates"

• Associated Press (AP): "Pope Francis, first Latin American pontiff, dies at 88"

• Reuters: "Pope Francis has died, Vatican says in video statement"

• The Times UK: "Pope Francis dies aged 88 in Rome"