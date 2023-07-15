Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anıldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve tüm şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında anma etkinliği düzenlendi.

"Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, ülkenin, tüm kurumlarındaki hain unsurları temizleyerek yoluna devam ettiğini, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Büyükelçi Göksu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm gaziler ile birlik ve beraberlik için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını ifade etti.