İran, Katar'dan Düşürülen Savaş Uçağı Pilotlarının Serbest Bırakılmasını İstedi

İran, ABD- İran savaşının başlangıcındaki bir askeri operasyon sırasında iki savaş uçağının Katar hava savunma sistemleri tarafından vurulmasının ardından esir alındığını söylediği üç pilotun serbest bırakılmasını istedi. İranlı Tuğgeneral Muhammad Bagherzadeh, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) başkanına yazdığı mektupta, pilotlar Caved Salehi, Abdul Macid Daştiyan ve İmran Behroşiyan'ın altı aydır esir tutulduğunu iddia etti.Aynı operasyonda, 2 Mart 2026'da, yani savaşın 3. gününde öldürülen dördüncü pilot Majid Kazemi'nin cesedinin de iade edildiğini söyledi.Katar, İran'ın iddialarını "kesin bir dille reddettiğini" ve "bu yanıltıcı açıklamalar karşısında şaşkınlığa uğradığını" söyledi.Bagherzadeh, üç pilotun Katar askeri üssünü hedef alan bir muharebe görevi sırasında jetlerinden fırlatıldıktan sonra Katar tarafından yakalandığını söyledi. İran basınında yayınlanan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric'e yazdığı mektupta, Katar'ı "tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere aykırı olarak bu tutsakların devredilemez haklarını ihlal etmekle" suçladı.Mektupta ayrıca üç pilotun aileleriyle görüşmelerine veya iletişim kurmalarına izin verilmediği iddia edildi.Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid Muhammed El Ensari, pilotların "Katar hava sahasını ihlal etmelerinin ardından" kendileriyle iletişime geçildiğini ancak henüz bir yanıt alınamadığını söyledi.X'te yayınlanan açıklamasında, "Uluslararası hukuka uygun olarak topraklarımızı savunmak için gerekli önlemler alındı" diye ekledi.El Ensari, Katar'ın arama kurtarma ekiplerinin "pilotların cesetlerini arama konusunda görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini" belirterek, Körfez ülkesinin "bulunan pilotlardan birinin cesedinin teslimi için İran ile koordinasyon sağladığını" sözlerine ekledi.Bagerzadeh 16 Ağustos'ta yarı resmi Tasnim haber ajansına verdiği demeçte, Katar'ın yaşananları araştırmak üzere İranlı bir araştırma ekibinin ülkeye girmesine izin vermesi gerektiğini, zira böyle bir ekibin aylardır ülkeye girişinin engellendiğini iddia etti.El Ensari, nisan ayında İran'dan bir ekibin Katar'ı ziyaret ederek arama kurtarma operasyonunun bulgularını incelemesi için davet gönderildiğini ancak Tahran'ın henüz yanıt vermediğini söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .