Katar Emiri Türkiye'ye geliyor! Masada ''Enerji'' başlığı var

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na katılmak için Astana zirvesinden ayrılarak Türkiye'ye geliyor. Görüşmenin ardından enerji alanı başta olmak üzere iki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor. Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani de konuya ilişkin, ''Çeşitli alanlarda ve sektörlerde birçok anlaşmanın imzalanması bekleniyor' açıklamasında bulundu.

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar ve Türkiye arasında ortak ticaret ve yakın ilişkilerin ileri taşınması ve farklı konularda işbirliğini oluşturmayı hedefleyen, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na katılmak için Türkiye'ye geliyor. Masada enerji krizi var.

ENERJİ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ

Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği meseleler içerisinde enerji konusunda işbirliği var. Özellikle Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatında lider ülkesi olması, Türkiye ile bu konuda bir anlaşma yapma ihtimalini beraberinde getiriyor. Böylece Türkiye, kışın olası gaz krizine karşılık alternatiflerini genişletmeyi hedefliyor.

''İLİŞKİMİZ DAHA SAĞLAM HALE GELDİ''

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz, değişimden uzak hep daha iyiye gitmiştir. İlişkilerimiz, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Bu zorluklar, ilişkilerimizi yalnızca daha sağlam ve köklü hale getirdi.

''İLİŞKİLERİ KAPSAMLI ŞEKİLDE İLERLETMEYİ HEDEFLİYORUZ''

Doğal olarak iki ülke arasında daha fazla yakınlaşmayı ve iş birliğini sağlamayı, mevcut iş birliğini güçlendirmeyi ve temellerini sağlamlaştırmayı ve ayrıca bu ilişkilerin seviyesini daha geniş ve kapsamlı yönleri içerecek şekilde yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.