Katar Dışişleri Bakanı Sudanlı temsilci ile görüştü

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın temsilcisi Büyükelçi Defullah el-Hac Ali ile ikili işbirliğini ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın temsilcisi Büyükelçi Defullah el- Hac Ali ile ikili işbirliğini ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Merihi, Katar'ı ziyaret eden Ali ile bir araya geldi.

Merihi ve Ali, Katar ile Sudan arasındaki ikili işbirliğini ve Sudan'daki son durumu görüştü.

Sudanlı temsilcinin Katar'a ne zaman geldiğine ve ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Defullah el-Hac el-Ali, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çıkan çatışmaların ardından nisan ayında Burhan'ın özel temsilcisi olarak atandıktan sonra aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın bulunduğu bir dizi bölge ülkesini ziyaret etmişti.

Ali, Burhan'ın temsilcisi olarak mayıs ayı ortalarında Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne de katılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.