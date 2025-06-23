Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı

Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
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Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
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İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda vatandaş, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.

İran'ın ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırı başkent Tahran'da kutlamalarla karşılandı.

Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı

ANA CADDELERDE ARAÇ KONVOYLARI OLUŞTURULDU

Şehir merkezinde ve ana caddelerde araç konvoyları oluşurken vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görüldü.

Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı

MARŞLAR VE SLOGANLAR YÜKSELDİ

Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, bazı araçlardan dev hoparlörlerle marşlar ve sloganlar yükseldi.

Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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