Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı

İran'ın ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırı başkent Tahran'da kutlamalarla karşılandı.

ANA CADDELERDE ARAÇ KONVOYLARI OLUŞTURULDU

Şehir merkezinde ve ana caddelerde araç konvoyları oluşurken vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görüldü.

MARŞLAR VE SLOGANLAR YÜKSELDİ

Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, bazı araçlardan dev hoparlörlerle marşlar ve sloganlar yükseldi.