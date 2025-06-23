Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda vatandaş, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.
İran'ın ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırı başkent Tahran'da kutlamalarla karşılandı.
ANA CADDELERDE ARAÇ KONVOYLARI OLUŞTURULDU
Şehir merkezinde ve ana caddelerde araç konvoyları oluşurken vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görüldü.
MARŞLAR VE SLOGANLAR YÜKSELDİ
Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, bazı araçlardan dev hoparlörlerle marşlar ve sloganlar yükseldi.
Kaynak: Haberler.com / Dünya