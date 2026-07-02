Haberler

Katar: ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandı

Katar: ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD ile İran arasında Doha'da yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve tarafların görüşmelere devam etme kararı aldığını açıkladı.

KATAR, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sanal medya hesabından Katar ve Pakistan'ın ara buluculuğunda başkent Doha'da, ABD ve İranlı müzakere heyetleriyle ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu. Görüşmelerde, İsviçre'deki 'Luzern Gölü Zirvesi'nde elde edilen sonuçlar temel alınarak İslamabad Mutabakat Zaptı'na ilişkin başlıklarda ilerleme sağlandığını belirten Ensari, "Taraflar müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldı. Bir sonraki görüşmenin eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede yapılması kararlaştırıldı" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

Bosna Hersek ve ABD kozlarını paylaştı: İşte turu geçen ülke
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada çok büyük ses getirecek
Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi