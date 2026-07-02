Katar: ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandı

KATAR, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sanal medya hesabından Katar ve Pakistan'ın ara buluculuğunda başkent Doha'da, ABD ve İranlı müzakere heyetleriyle ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu. Görüşmelerde, İsviçre'deki 'Luzern Gölü Zirvesi'nde elde edilen sonuçlar temel alınarak İslamabad Mutabakat Zaptı'na ilişkin başlıklarda ilerleme sağlandığını belirten Ensari, "Taraflar müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldı. Bir sonraki görüşmenin eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede yapılması kararlaştırıldı" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı