Katar'dan İran'ın füze saldırısına ilişkin açıklama: Şarapnel isabet eden 1 çocuk yaralandı

KATAR Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından engellendiğini bildirdi. Katar İçişleri Bakanlığı ise gerçekleşen saldırının İran tarafından düzenlendiğini ve önleme çalışmaları sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle bir çocuğun yaralandığını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan füze saldırısının silahlı kuvvetler unsurlarınca havada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan basın bildirisinde ise saldırının detayları paylaşıldı. Bakanlık, sabah saatlerinde gerçekleşen İran saldırısının ardından güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin belirlenen acil müdahale planları kapsamında derhal harekete geçtiğini aktardı. Sahadan alınan bilgilere dayandırılan açıklamada, füzelerin havada imha edilmesi sonucu düşen şarapnel parçalarının bir çocuğa isabet ettiği ve yaralanan çocuğun hastanede gerekli tıbbi bakımı gördüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı