Kastamonu-Karabük sınırında süren yangının kokusu Ankara'ya ulaştı

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı. Alevlere 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personelle müdahale ediliyor.

6 KÖY BOŞALTILDI, 437 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 kişi tahliye edildi, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye nakledildi.

KASTAMONU-KARABÜK KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgede dün akşamdan bu yana devam eden orman yangını nedeniyle yoğun duman, Kastamonu- Karabük kara yoluna ulaştı. Hem sürücülerin etkilenmemesi için hem de görüş alanının düşmesi sonucu dumanla kaplanan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

3 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce tahliye edilen 6 köyün ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerinin de boşaltıldığı bildirildi.

HAVADAN MÜDAHALEYE ARA

Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Yer ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

YOĞUN DUMAN VE İS KOKUSU ANKARA'YA KADAR ULAŞTI

Öte yandan, orman yangınları nedeniyle oluşan yoğun duman ve is kokusu kuzey rüzgârlarının etkisiyle başkent Ankara'ya kadar ulaştı.Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.