Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

İsviçre'de korkunç bir doğal afet yaşandı. Dağdan kopan dev bir buzul parçası çığa neden oldu ve küçük bir köyü tamamen yok etti.

Blatten köyünde 300 kişi yaşıyordu. Uzmanlar tehlike olduğunu fark edince köy halkını bir hafta önce tahliye etti. İyi ki de böyle yapmışlar çünkü Birch buzulunun dev bir parçası öğleden sonra saat 15.30'da koptu.

Kopan buzul parçası o kadar büyüktü ki 3.1 büyüklüğünde deprem etkisi yarattı. Buz, toprak ve molozdan oluşan dev bir kitle köye doğru yuvarlandı ve köyü tamamen örtü altına aldı.

Drone görüntüleri köyün artık tamamen çamur ve toprakla kaplandığını gösteriyor. İçinden bir nehir akıyor. Köy belediye başkanı Matthias Bellwald "Akıl almaz bir şey oldu. Köyümüzü kaybettik ama cesaretimizi kaybetmedik" dedi.

Kimse yaralanmadı veya öldü çünkü herkes önceden tahliye edilmişti. Ama köy sakinleri artık evlerine dönemeyecek çünkü köy tamamen yok oldu.

Hükümet orduyu olay yerine gönderdi. Köy halkına yeni barınaklar için para yardımı yapacaklarını söyledi. Uzmanlar çevredeki başka köylerin de tahliye edilmesi gerekebileceğini uyarıyor.

İsviçre'de buzullar küresel ısınma yüzünden eriyor. 2023'te ülkenin buzullarının yüzde 4'ü yok oldu. 2022'de ise yüzde 6'sı eridi. Bu yüzden böyle tehlikeli durumlar daha sık yaşanıyor.

Geçen yıl da başka bir köy olan Brienz'de benzer tehlike yaşanmış ve köy halkı tahliye edilmişti.