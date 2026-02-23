Kartel açık açık tehdit etti: El Mencho'nun oğlu teslim edilmezse eyaleti havaya uçuracağız

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) çevresinde güvenlik krizi büyürken, örgütün askerî donanımlı, paramiliter görünümlü milis kanadı yeni bir tehdit metni yayımladı. Kartelin üst düzey güçleri, kaçırtıldığı iddia edilen El Mencho'nun oğlu "El Menchito"nun saat 12.00'ye kadar teslim edilmemesi halinde "tüm eyaleti havaya uçuracakları ve tüm askerî teçhizatlarıyla saldırıya geçecekleri" yönünde sert ifadeler kullandı — bu iddialar basında henüz bağımsız kaynaklarla doğrulanmamış olmakla birlikte örgütün tehdit dilinin niteliğini ortaya koyuyor.

Meksika güvenlik kurumları ve uluslararası medya, CJNG'nin ülke genelinde güçlü bir silahlı örgüt olarak tanımlandığını belirtiyor; örgütü ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar terörist örgüt ve küresel terörizme destek veren bir suç yapısı olarak sınıflandırdı. CJNG'nin sivilleri kaçırdığı, yerel yöneticileri, yargıçları ve güvenlik güçlerini hedef aldığı da belgelenmiş durumda.

CJNG'NİN "MİLİTARİZE YAPISI" VE GÜVENLİK RİSKİ

Uzun süredir uluslararası raporlarda CJNG'nin, Mexico'nun iç çatışma ortamında askerî taktiklerle hareket eden, ağır silah ve teçhizat kullanan bir suç şebekesi şeklinde tanımlandığına dikkat çekiliyor. Bu yapılanmanın, örgütün sahadaki gücünü ve hükümet ile güvenlik güçlerine karşı yürüttüğü çatışmaları derinleştirdiği aktarılıyor.

EL MENCHO OPERASYONU VE SONRASI GERGİNLİK

Hatırlanacağı gibi Meksika ordusu, 22 Şubat'ta Cartel Jalisco Nueva Generación'ın lideri Nemesio Oseguera Cervantes, nam-ı diğer El Mencho'yu öldüren geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, ülkede birçok eyalette blokajlar, yol kapatmalar, polis ve askeri hedeflere saldırılar dahil olmak üzere şiddet olaylarının artmasına yol açtı.

GÜVENLİK UYARILARI

Mexican News Daily ve uluslararası kaynaklar ülkedeki bu çatışma sonrası ABD gibi bazı yabancı hükümetlerin de vatandaşlarına güvenlik uyarısı yayınladığını belirtirken, uzmanlar CJNG'nin bu tehditler ile hem yerel halkı hem de güvenlik güçlerini sindirmeye çalıştığını vurguluyor.