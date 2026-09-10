Karadeniz'de yük gemisine İHA saldırısı: 2 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Azerbaycan vatandaşlarının da görev yaptığı 'TEDY' isimli yük gemisine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında 2 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de seyreden 'TEDY' adlı yabancı yük gemisinin 9 Eylül tarihinde insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığı bildirildi. Saldırı neticesinde Azerbaycan vatandaşları Aslan Aliyev ile Asim Gasimov'un yaşamını yitirdiği, İmran Novruzov ve Rauf Aliyev'in ise yaralandığı belirtildi. Tedavi altına alınan yaralıların Ukrayna'nın Çernomorsk şehrindeki bir hastanede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, diplomatik temsilcilikler ve ilgili ülkelerin yetkili kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Yaralı vatandaşların tıbbi süreçlerinin ardından ülkeye iadelerinin sağlanması, gerekli konsolosluk desteğinin verilmesi ve hayatını kaybedenlerin cenaze prosedürlerinin yürütülmesi amacıyla adımlar atıldığı ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar dilenen açıklamada, Azerbaycan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı da yinelendi. Açıklamada, askeri operasyonların devam ettiği veya güvenlik durumunun istikrarsız olduğu bölgelere seyahat edilmemesi, bu bölgelerde çalışılmaması ve söz konusu rotalarda faaliyet gösteren gemiler dahil ulaşım araçlarında görev alınmaması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı