Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Rusya'nın Novorossiysk limanındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinde yükleme bekleyen iki petrol tankerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Reuters'ın haberine göre saldırı, Karadeniz'de enerji sevkiyatının güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

DELTA HARMONY TENGİZ PETROLÜ YÜKLEYECEKTİ

Reuters'ın aktardığına göre Yunan şirketi Delta Tankers tarafından işletilen Delta Harmony tankerinin, Tengiz sahasından petrol yüklemesi gerekiyordu. İnsansız hava araçlarının saldırısına uğrayan bir diğer gemi olan Matilda tankerinin ise Yunan şirketi Thenamaris tarafından işletildiği ve Karachaganak sahasından petrol yüklemesi yapmasının planlandığı bildirildi.

THENAMARIS DOĞRULADI: 30 MİL AÇIKTA VURULDU, YARALI YOK

Thenamaris sözcüsü, Matilda gemisinin CPC'den 30 mil açıkta balast suyundayken iki insansız hava aracı tarafından vurulduğunu doğruladı. Şirket temsilcisi, "Ön tahminlere göre kimse yaralanmadı. Geminin güverte yapılarında onarılabilir küçük hasarlar meydana geldi. Gemi, denize elverişli olmasına rağmen şu anda bölgeden ayrılıyor" açıklamasında bulundu.

DENİZ GÜVENLİĞİ KAYNAKLARI: YANGIN ÇIKTI, HIZLA SÖNDÜRÜLDÜ

İki deniz güvenliği kaynağı, gemide bir yangın çıktığını ancak hızla söndürüldüğünü söyledi. CPC temsilcilerinin ise saldırı hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

ZAMANLAMA KRİTİK

Saldırı, bölgedeki enerji arz güvenliği açısından kritik bir dönemde gerçekleşti. Kazakistan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı CPC terminali, Rusya'nın Novorossiysk limanı yakınlarındaki Yuzhnaya Ozereyevka terminaline petrol taşıyor. Daha önce 29 Kasım'da Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) CPC'nin üç ana şamandırasından birini vurması, Kazakistan'ın petrol ihracatında ve üretiminde düşüşe yol açmıştı.

Verilere aşina bir kaynağa göre, Karadeniz terminalindeki ihracat kısıtlamaları nedeniyle Kazakistan'ın petrol ve gaz kondensat üretimi 1-12 Ocak tarihleri arasında Aralık ayı ortalamasına kıyasla yüzde 35 oranında geriledi. Kazakistan Enerji Bakanlığı da salı günü yaptığı açıklamada, CPC üzerinden petrol ihracatının tek bir şamandıra üzerinden devam ettiğini bildirdi. Son saldırılar, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticari denizcilik ve küresel enerji koridorları üzerindeki baskısının arttığına işaret ediyor.