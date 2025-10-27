Haberler

Türkiye ile Karadağ arasında kriz çıkaran kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Karadağ, Türk bir grubun karıştığı darp ve kavga olayının ardından Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alacağını duyurdu. 45 Türk'ün gözaltına alındığı olayın görüntüleri ortaya çıkarken servis edilen videoda 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşının 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklandığı anlar yer aldı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, dün Türk bir grubun karıştığı darp ve kavga olayının ardından "Türk vatandaşlarının ülkemizi vizesiz ziyaret etme hakkını geçici olarak kaldıracağız" açıklamasında bulundu. Spajic'in açıklaması gündem yaratırken 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE İLE KARADAĞ ARASINDA KRİZ ÇIKARAN KAVGA

Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan olay iki ülke arasında krize neden oldu. Bir Türk grubun karıştığı iddia edilen darp ve kavga olayı sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

Türkiye ile Karadağ arasında kriz çıkaran kavganın görüntüleri ortaya çıktıKaradağ Başbakanı Milojko Spajic.

"KARARI ACİL BİR PROSEDÜRLE ALACAĞIZ"

Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada "Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız. Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Karadağ ile Türkiye arasında kriz çıkaran kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İNFİAL YARATAN OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Karadağ'da darp ve kavga olayına karıştığı iddia edilen 45 Türk vatandaşı gözaltına alınırken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşının 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklandığı anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
