Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonun ardından gönüllü olarak Karabağ'dan Ermenistan'a geçenlerin sayısı 87 bin 770'e ulaştı. Ermenistan hükümeti, Karabağ'dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının arttığını açıkladı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Karabağ'dan Ermenistan'a geçenlerin sayısı 87 bin 770'e ulaştı.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 19-20 Eylül'de silahlı Ermeni gruplara gerçekleştirdiği operasyonun ardından Ermeni ayrılıkçılar silah bırakırken, Ermeni siviller ise Ermenistan'a dönüyor. Ermenistan hükümeti, Karabağ'dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının yerel saatle 06.00 itibarıyla 87 bin 770'e ulaştığını açıkladı. Ermenistan'da önceden belirlenen ikamet yeri bulunmayanlara hükümet tarafından barınma imkanı sağlandığı ifade edildi.

Ermenilere güvenli geçiş sağlanıyor

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül'de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan, Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açmıştı. Gönüllü olarak Ermenistan'a dönmek isteyen Ermenilerin ülkeye güvenli bir şekilde geçiş süreci başlamıştı. - ERİVAN