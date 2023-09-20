Karabağ'daki Ermeni militanlar mevzilerini bırakıp geri çekildi: O anlar İHA kamerasında

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda ateşkes ilan edilirken, bölgedeki Ermeni militanlarının ve Ermenistan güçlerine ait askerlerin mevzilerini terk edip geri çekildiği anlar kameralara yansıdı. Bölgedeki ayrılıkçı silahlı Ermeni grupları, son olarak Bakü yönetiminin savaşı durdurma ve silah bırakma talebini kabul etmişti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu, bölgedeki Ermeni silahlı gruplarının talebi üzerine askıya alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in silah bırakma çağrısı yaptığı Ermeni grupların, mevzilerini terk edip kaçtığı görüntüler, insansız hava araçları tarafından saniye saniye kaydedildi.

MEVZİLERİNİ TERK EDİP KAÇTILAR

Karabağ'da yasa dışı olarak görev yapan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personeli ve Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan'ın operasyonu sonrası panik içinde savaş mevzilerini terk etti.

ALİYEV ÇAĞRI YAPMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun bitmesi için tek şartını açıklamış ve " Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." demişti. Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar, Azerbaycan'ın taleplerini kabul etti. Rus basını Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazdı.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.

AZERBAYCAN'IN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada şu detaylara yer verildi: "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

1) Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakır, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.

2) Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilir.

3) Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

YARIN BİR ARAYA GELECEKLER

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresi'nin teklifiyle, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına dayalı olarak yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah'ta bir toplantı düzenlenecek.