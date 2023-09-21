Karabağ'da, Ermeni silahlı gruplarından temizlenen tepelere Azerbaycan bayrağı asıldı
Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarına yönelik başlattığı antiterör operasyonunda, Ermeni militanlarından temizlenen bölgelerdeki yüksek tepelere Azerbaycan bayrağı dikildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarına başlatılan antiterör operasyonunda, Ermeni militanlardan temizlenen bölgeler Azerbaycan askeri tarafından Azerbaycan bayrağı dikildi.
Ermeni militanların sadece 1 gün dayanabildiği operasyonun ardından ateşkes anlaşması imzalandı. Kritik bölgede ise Ermeni militanlarından temizlenen noktalara Azerbaycan güçleri intikal etti.
Sosyal medya yer alan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından, Ermeni gruplardan temizlenen kritik tepelere Azerbaycan bayrağı asıldığı görüldü.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.