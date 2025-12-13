Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Yunan basınına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kamuoyu önünde ABD Başkanı Donald Trump'la tam uyum mesajı verirken, perde arkasında Türkiye ve Suudi Arabistan'a F-35 satışını engellemek için Washington'da yoğun bir diplomatik kulis yürütüyor.

NETANYAHU'NUN F-35 KULİSİ İDDİASI GÜNDEMDE

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satışını engellemek amacıyla ABD'de gizli temaslar yürüttüğünü yazdı. Haberde, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la kameralar önünde tam uyum sergilediği, ancak kritik başlıklarda görüş ayrılıklarını kamuoyuna yansıtmamayı tercih ettiği öne sürüldü.

KAMERALAR ÖNÜNDE UYUM, KULİSLERDE GERİLİM

Gazeteye göre, Trump'ın Gazze için hazırladığı barış planları ve bölge ülkeleriyle imzaladığı bildiriler, normal şartlarda İsrail tarafından kabul edilmeyecek içerikler taşımasına rağmen Netanyahu tarafından açıkça reddedilmedi. Bu tutumun, iki lider arasında görüntüde bir uyum oluşturduğu, asıl mücadelenin ise perde arkasında yürütüldüğü ifade edildi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ENDİŞESİ

Kathimerini, Trump'ın Türkiye ve Suudi Arabistan'a F-35 satışına olumlu yaklaşmasının İsrail'de ciddi rahatsızlık yarattığını yazdı. İsrail yönetiminin, Orta Doğu'da F-35'e sahip tek ülke olmanın sağladığı niteliksel hava üstünlüğünü kaybetmek istemediği vurgulandı. Türkiye'nin yaklaşık 40, Suudi Arabistan'ın ise 48 adet F-35 ile ilgilendiği hatırlatıldı.

LOCKHEED MARTIN TEMASI İDDİASI

Haberde, İsrailli analist Ben Caspit'in Al-Monitor'deki yazısına atıf yapılarak Netanyahu'nun 1 Aralık'ta Lockheed Martin CEO'su Frank S. John ile görüştüğü iddia edildi. Görüşmenin ana gündeminin, bölge ülkelerinin F-35 edinmesi halinde İsrail'in askerî üstünlüğünü nasıl koruyacağı olduğu öne sürüldü.

TRUMP'A YAKIN İSİMLER ÜZERİNDEN BASKI

İddialara göre; Netanyahu, Türkiye'ye satışın önünü kesmek için Trump'a yakın isimler üzerinden de girişimlerde bulunuyor. Bu isimler arasında Jared Kushner, Steve Witkoff, Mike Waltz ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen bağışçılarından Miriam Adelson yer alıyor. Netanyahu'nun, Florida'daki Mar-a-Lago'da Trump'la yapması beklenen görüşmede bu konuyu bizzat gündeme getireceği de ileri sürülüyor.