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Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine konulan kanser teşhisinden sonrası ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Middleton, yeşillikler içinde çekilen bir pozunu paylaşarak Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı. Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini belirten Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini de ifade etti.

Kanser teşhisi konulan Galler Prensesi Kate Middleton, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Middleton, yarınki Trooping The Colour etkinliğine katılacağını da duyurdu.

Kanser tedavisi göre Galler Prensesi Kate Middleton, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Middleton, yarın gerçekleşecek olan Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı. Galler çiftinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Middleton'ın yeşillikler içinde çekilen bir pozuna yer verildi.

Kanser Tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

UZUN BİR SÜRE SONRA İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKACAK

Galler Prensesi Middleton, fotoğrafına not da ekleyerek, tedavi sırasında iyi günleri ve kötü günleri olduğunu belirtti. 42 yaşındaki Middleton, eskisi gibi görevlerine dönmeyeceğini ifade ederek sadece önümüzdeki aylarda belirli bazı etkinliklerde yer alacağını söyledi.

Kanser Tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

TEDAVİ SÜRECİNDEN BAHSETTİ

Galler Prensesi, tedavisi sürecine ilişkin olarak da "Kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz." dedi.

Kanser Tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini ifade eden Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini ve evden çalışmanın keyfini çıkardığını satırlarına ekledi. Middleton, yarın düzenlenecek olan Trooping the Colours etkinliğine katılacağının da müjdesini verdi. Galler Prensesi, yaz boyunca belirli bazı etkinliklerde görüneceğini de vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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