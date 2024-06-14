Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım

Kanser teşhisi konulan Galler Prensesi Kate Middleton, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Middleton, yarınki Trooping The Colour etkinliğine katılacağını da duyurdu.

Kanser tedavisi göre Galler Prensesi Kate Middleton, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Middleton, yarın gerçekleşecek olan Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı. Galler çiftinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda Middleton'ın yeşillikler içinde çekilen bir pozuna yer verildi.

UZUN BİR SÜRE SONRA İLK KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKACAK

Galler Prensesi Middleton, fotoğrafına not da ekleyerek, tedavi sırasında iyi günleri ve kötü günleri olduğunu belirtti. 42 yaşındaki Middleton, eskisi gibi görevlerine dönmeyeceğini ifade ederek sadece önümüzdeki aylarda belirli bazı etkinliklerde yer alacağını söyledi.

TEDAVİ SÜRECİNDEN BAHSETTİ

Galler Prensesi, tedavisi sürecine ilişkin olarak da "Kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz." dedi.

Tedavisinin birkaç ay daha süreceğini ifade eden Middleton, kendini iyi hissettiği günlerde çocuklarının okul hayatıyla ilgilendiğini ve evden çalışmanın keyfini çıkardığını satırlarına ekledi. Middleton, yarın düzenlenecek olan Trooping the Colours etkinliğine katılacağının da müjdesini verdi. Galler Prensesi, yaz boyunca belirli bazı etkinliklerde görüneceğini de vurguladı.