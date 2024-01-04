Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, İran'ın Kirman kentinde dün gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan bildiri yayımlandı. Bildiride, "Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" ifadeleri kullanıldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI BİLDİRİ YAYIMLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran'da düzenlenen terör saldırısının ardından bildiri yayımlandı. Saldırının kınandığı bildiride, "Kirman şehrinde İslami Direnişin şehidi olan Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yıldönümünde gerçekleşen terör saldırısı, ülkenin dört bir yanından gelerek onun mezarı başında toplanan çok sayıda İranlı sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

"ÜLKEDE GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYA YÖNELİK KÖR BİR EYLEM"

Bildiride, saldırının ülkede güvensizlik oluşturmak amacıyla yapıldığı kaydedilirken, "Bu terör saldırısı, İran milletinden özellikle de Süleymani'ye gönülden bağlı cesur genç İran neslinden intikam almayı amaçlamıştır. Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" denildi.

"SÜLEYMANİ'NİN GÖNÜLLERDE YAKTIĞI ATEŞ HİÇBİR ZAMAN SÖNMEYECEK"

Bildiride, "Korkak düşman şunu bilmelidir ki, Kasım Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş, İslam düşmanlarına karşı direnmek ve mücadele etmek için güçlü bir direniş ve birlik olma ruhu ortaya koymuştur. Bu ateş hiçbir zaman sönmeyecek ve dünden daha güçlü bir şekilde düşmanın kötü niyetlerini ve hesaplarını bozacaktır" ifadeleri yer aldı.

"DÜŞMAN YENİLGİLERİ HİÇBİR ZAMAN TELAFİ EDEMEYECEK"

"Kirman'da yaşanan korkunç terör saldırısı, bir kez daha düşman için şehit Süleymani'nin canlı Süleymani'den daha tehlikeli olduğunu göstermiştir" ifadeleri kullanılan bildiride, "Düşman İran milletinden ve direniş efsanesinden aldığı yenilgileri hiçbir zaman telafi edemeyecek. Kasım Süleymani'nin mezarı başında dökülen bu temiz kanlar, şüphesiz Süleymani mektebine yeni bir enerji vererek suçluların kesin ve adil bir şekilde cezalandırılmaları yolunda Süleymani'nin takipçilerini daha da güçlendirecektir" denildi.