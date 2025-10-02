Kandilli, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Tekidrağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin bir rapor yayımladı.

"YERKABUĞUNA NİSPETEN YAKIN BİR DERİNLİKTE"

Büyüklüğü 5.3 olarak kaydedilen depremin derinliğinin 12.5 km olarak belirtildi ve'sığ deprem' olarak değerlendirildi. Bu derinliğin 'yerkabuğuna nispeten yakın bir derinlikte' olarak kabul edildiği belirtildi.

KUZEY ANADOLU FAY ZONU ETKİSİ ALTINDA

Raporda "Tekirdağ il sınırlarının güney-güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altındadır" denildi. Bu açıklamanın devamında ise"MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi güneyden Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzey kolu Marmara Denizinden geçmekte ve Saroz körfezine kadar uzanmaktadır. Tekirdağ-Ganos-Saros fay parçaları il sınırları içerisinden geçen bölgedeki önemli tektonik yapılardır." ifadelerine yer verildi.

ODAK MEKANİZMASI VE TEKNİK ANALİZ

Raporda, depremin doğrultu atımlı faylanma ile meydana geldiği belirtiliyor. Depremin odak mekanizması analizine göre, yer kabuğunda hareket eden fay parçalarının bu tür sarsıntılara neden olduğu ifade edildi.

MERKEZ ÜSSÜNDEKİ EN BÜYÜK DEPREMLER 7.0 VE 7.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yayımlanan raporda Tekirdağ il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklüklerinin 7.0 ve 7.9 arasında olduğu vurgulandı.

Kandilli'nin raporunda uzaklığına göre merkez üssüne en yakın il ve ilçe merkezleri şöyle sıralandı: