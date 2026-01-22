Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama
Terör örgütü YPG yandaşlarının, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sınır hattında Türk bayrağına yaptıkları saldırıya Kandil'den tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye-Suriye sınırındaki Türkiye Cumhuriyeti bayrağının indirilmesi bir provokasyondur. Her zaman bayraklara yada başka değerlere yönelik saldırıyı kınadık." dedi.
- Terör örgütü YPG yandaşları Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında Türk bayrağına saldırdı.
- Kandil'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının indirilmesinin bir provokasyon olduğu belirtildi.
- Türk bayrağı saldırı sonrası yeniden göndere çekildi.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısı infiale yol açtı. Bayrağın indirilmesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kesim sert tepki gösterdi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
KONTROL BİNASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle terör örgütünün yaptığı çağrı sonrası, Kamışlı Sınır Kapısı'nın Suriye tarafında toplanan örgüt sempatizanları, kontrol binası üzerindeki Türk bayrağına saldırdı. Bayrak gönderden indirilirken, bölgeye gelen Türk askeri personeli grubu uyardı. Uyarıların ardından gösteri sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kısa süre sonra Türk bayrağı yeniden göndere çekildi.
KANDİL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Olayın ardından PKK'nın sözde yönetiminin bulunduğu Kandil'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Suriye sınırındaki Türkiye Cumhuriyeti bayrağının indirilmesi bir provokasyondur. Her zaman bayraklara yada başka değerlere yönelik saldırıyı kınadık. Apo da Türkiye cumhuriyeti bayrağına yönelik bu tür şeylere karşı olduğunu, Türkiye halkının değerlerine saygılı olduğunu her zaman vurgulamıştır. Türkiye cumhuriyeti bayrağının Kürt halkına, gençlerine ve DEM Parti'ye saldırıda bir araç olarak kullanılması Türkiye cumhuriyeti bayrağına da yapılan bir hakarettir." denildi.