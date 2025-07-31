Kanada, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı

İngiltere ve Fransa'nın ardından Kanada da eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.

İsrail'in Filistin'e ve Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken; bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldığını açıkladı.

KANADA: FİLİSTİN'İ TANIYACAĞIZ

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldığını duyurdu. Carney yaptığı açıklamada eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.

İNGİLTERE VE FRANSA DA TANIMA KARARI ALDI

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere ve Fransa, eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamış veiki devletli çözümün hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

15 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Öte yandan Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "New York Çağrısı" isimli ortak bir açıklama yaparak "İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin Devleti'ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir" demişti.