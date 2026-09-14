Haberler

Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı

Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake'nin Gaziantep'te konakladıkları sırada taraftarlarla çekildiği fotoğrafta elinde bulundurduğu yastık merak konusu olmuştu. Nathan Ake'nin her yastıkta yatamadığı, konaklayacağı her yere evinden kendi yastığını götürdüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldız savunmacısı Nathan Ake’nin Gaziantep deplasmanında taraftarlarla fotoğraf çektirirken elinden düşürmediği yastık spor kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı. Fotoğraf karelerine yansıyan ilginç detayın arkasındaki sır nihayet ortaya çıktı.

HER YASTIKTA UYUYAMIYOR

Tecrübeli stoperin uyku kalitesine ve omurga sağlığına üst düzeyde önem verdiği, bu nedenle her yastıkta uyuyamadığı öğrenildi. 

YASTIĞINI KENDİ EVİNDEN GÖTÜRÜYOR

Konaklayacağı hiçbir oteldeki yastığı kullanmayan Ake’nin, deplasmanlar ve seyahatler dahil gittiği her yere kendi özel yastığını evinden taşıdığı belirtildi. Saha içindeki disiplinini uyku düzenine de yansıtan yıldız futbolcunun bu hareketi taraftarlar tarafından ilgi çekici bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruya yanıt vermedi

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım

Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı: 14 yaralı

Minibüs ağaca çarptı! Tarım işçilerinden çok sayıda yaralı var
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Ne hayallerle imza atmıştı! Samet Akaydin'ın büyük mutsuzluğu

Böyle olacağını hiç hayal etmiyordu!
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü