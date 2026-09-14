Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldız savunmacısı Nathan Ake’nin Gaziantep deplasmanında taraftarlarla fotoğraf çektirirken elinden düşürmediği yastık spor kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı. Fotoğraf karelerine yansıyan ilginç detayın arkasındaki sır nihayet ortaya çıktı.

HER YASTIKTA UYUYAMIYOR

Tecrübeli stoperin uyku kalitesine ve omurga sağlığına üst düzeyde önem verdiği, bu nedenle her yastıkta uyuyamadığı öğrenildi.

YASTIĞINI KENDİ EVİNDEN GÖTÜRÜYOR

Konaklayacağı hiçbir oteldeki yastığı kullanmayan Ake’nin, deplasmanlar ve seyahatler dahil gittiği her yere kendi özel yastığını evinden taşıdığı belirtildi. Saha içindeki disiplinini uyku düzenine de yansıtan yıldız futbolcunun bu hareketi taraftarlar tarafından ilgi çekici bulundu.