Kanada'dan Londra'ya giden, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

Kanada'dan Londra'ya gitmek için havalanan ve içinde 400 yolcu bulunan Boeing 777 tipi uçağa Vancouver Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan hemen sonra yıldırım çarptı. Uçak, yıldırım çarpmasına rağmen herhangi bir aksaklık olmada güvenli bir şekilde Londra Heathrow Havalimanı'na ulaşmayı başardı.

AirCanada'ya ait Boeing 777 tip yolcu uçağına Vancouver Havalimanı'ndan kalkışında yıldırım isabet etti. Korku dolu anlar kameraya yansırken çak hiçbir şey olmadan yoluna devam ederek Londra'ya sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, her uçağa yılda ortalama bir veya iki kez yıldırım çarpıyor. Uçaklar özellikle, iniş ve kalkış sırasında bulutların arasından geçerken yıldırım çarpma vakaları ile karşılaşıyor. Yıldırım çarpma olayları genelde mart ve temmuz aylarında daha sık yaşanıyor.