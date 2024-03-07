Üye Girişi
Haberler

Kanada'dan Londra'ya giden, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kanada'dan Londra'ya gitmek için havalanan ve içinde 400 yolcu bulunan Boeing 777 tipi uçağa, kalkışından hemen sonra yıldırım çarptı. Yıldırım çarpma anı kameraya yansırken, uçak sorunsuz bir şekilde Londra'ya iniş yaptı.

Kanada'dan Londra'ya gitmek için havalanan ve içinde 400 yolcu bulunan Boeing 777 tipi uçağa Vancouver Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan hemen sonra yıldırım çarptı. Uçak, yıldırım çarpmasına rağmen herhangi bir aksaklık olmada güvenli bir şekilde Londra Heathrow Havalimanı'na ulaşmayı başardı.

Kanada'dan Londra'ya uçan, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

AirCanada'ya ait Boeing 777 tip yolcu uçağına Vancouver Havalimanı'ndan kalkışında yıldırım isabet etti. Korku dolu anlar kameraya yansırken çak hiçbir şey olmadan yoluna devam ederek Londra'ya sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Kanada'dan Londra'ya uçan, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, her uçağa yılda ortalama bir veya iki kez yıldırım çarpıyor. Uçaklar özellikle, iniş ve kalkış sırasında bulutların arasından geçerken yıldırım çarpma vakaları ile karşılaşıyor. Yıldırım çarpma olayları genelde mart ve temmuz aylarında daha sık yaşanıyor.

Kanada'dan Londra'ya uçan, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kanada Londra Havacılık Teknoloji Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 ANTALYA YEREL SEÇİM ANKETİ | Antalya'da hangi aday önde? Sami Molla Ahmet kimdir? AK Parti İzmir- Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Osmaniye adayı Süleyman İslah kimdir? 2024 DEVA Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli? Mehmet Sadık Tunç kimdir? AK Parti İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kaç yaşında, nereli? Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title