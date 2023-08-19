Kanada'da Orman Yangınları Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

Kanada'da aylardır devam eden orman yangınları sebebiyle Britanya Kolumbiyası eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Hükümet durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve Yellownife gibi kentlerde tahliyelerin devam ettiğini duyurdu.

Kanada'da aylardır devam eden orman yangınları sebebiyle Britanya Kolumbiyası eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Hükümet durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve Yellownife gibi kentlerde tahliyelerin devam ettiğini duyurdu.

Kanada'nın özellikle doğu bölgelerinde etkili olan sıcak ve kuru hava kaynaklı orman yangınları sebebiyle Britanya Kolumbiyası eyaletinde dün olağanüstü hal ilan edildi. Eyalet Birinci Bakanlığı ve Kanada Acil Durum Yönetimi Bakanlığı dün yaptıkları ortak açıklamada, "Bu yıl Britanya Kolumbiyası'ndaki en kötü orman yangını sezonuyla karşı karşıyayız. Son 24 saat içinde durum hızla gelişti ve önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız. Eyalet genelinde toplulukları tehdit eden çok sayıda yangın var. Binlerce insana tahliye emri verildi ve on binlerce kişi de tahliye alarmı emri bekliyor" denildi.

Nüfusu yaklaşık 20 bin olan Yellowknife kentinde tahliyeler, Kanada ordusu tarafından yapıldı, askerler tehlike altındaki yerleşim yerleri civarında orman yangınlarının yayılmaması için önlemler aldı. Kanada hükümetinin aktif orman yangını haritasına göre yangınların çok azı kontrol altına alındı.