Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı bozuldu, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan'da mahsur kaldı

Hindistan'da düzenlenen 18'inci G20 Zirvesi sonrası ülkesine dönmek için havalimanının yolunu tutan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uçağının teknik arızası nedeniyle Hindistan'dan ayrılamadı. Trudeau ve ekibinin bir süre daha Hindistan'da kalacağı öğrenildi.

Hindistan'daki G20 Zirvesi sonrası ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmek üzere yola çıkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve beraberindeki heyet, uçakta teknik bir arıza yaşandığına dair uyarıldı.

UÇAKTA TEKNİK SORUN YAŞANDI

Kanada Başbakanlık Ofisinden Global News'e yapılan açıklamada, Trudeau ve heyetinin, kendilerini taşıyacak uçakta teknik sorun yaşandığına dair Kanada Silahlı Kuvvetlerinden uyarı aldıkları belirtildi.

ALTERNATİF DÜZENLEMELER YAPILANA KADAR HİNDİSTAN'DA KALACAKLAR

Açıklamada, "Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan'da kalacak." ifadesine yer verildi.