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Kamyon inşaat iskelesine çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

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New York'un Chelsea bölgesinde bir kamyonun inşaat iskelesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, pazartesi sabahı West 29. Cadde ile Eighth Avenue kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu çarptığı iskele çöktü ve üç kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddi iken, diğer iki kişinin hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Olay yerinde kalan sürücü hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.

New York'un işlek bölgesi Chelsea'de bir kamyonun inşaat iskelesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis raporuna göre kaza, pazartesi sabahı 08:15 sularında West 29. Cadde ile Eighth Avenue kavşağı yakınlarında meydana geldi. 62 yaşındaki kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu çarptığı iskele çöktü.

Çöken iskele nedeniyle yaralanan üç kişiden biri Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddi olduğu, diğer iki yaralının ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazanın ardından olay yerinde kalan sürücü hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı. New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yaptığı açıklamada çevredeki binaların güvenliğinin kontrol edildiğini ve herhangi bir stabilite sorunu olmadığını duyurdu.

Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1'i ağır 3 yaralı

Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1'i ağır 3 yaralı

Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1'i ağır 3 yaralı

Kamyon inşaat iskelesine çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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