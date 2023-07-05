KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma olayını kınadı
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KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin dünya ombudsmanlarına mektup göndererek, eylemin Müslümanların inancına saldırı niteliğinde olduğunu ve faillerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.
KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, Kurban Bayramı'nda İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin dünya ombudsmanlarına mektup gönderdi. Malkoç, eylemin Müslümanların inancına saldırı niteliğinde olduğunu ve faillerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, 200'ün üzerinde dünya ombudsmanı, ulusal insan hakları kurumları, Asya Ombudsmanlar Birliği, Türk Devletler Ombudsmanlar Birliği ve Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü başta olmak üzere uluslararası ombudsmanlık ağlarına mektup gönderdi. Malkoç mektubunda, dünyadaki Müslümanların inançlarına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, İsveç makamları tarafından ifade özgürlüğü adı altında söz konusu provokatif gösteriye izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Malkoç, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin, insan hakları ile ifade ve düşünce özgürlüğü ile hiçbir şekilde bağdaştırılamayacağını belirterek, "Bu eyleme izin verilmesi, Müslümanların inançlarına yönelik bir saldırı niteliğinde olup, İslam karşıtlığını, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve şiddeti körüklemektir. Tüm insanlar, birbirinin dinine, inancına, kutsal kitabına, ayrımcılık yapmadan saygı göstermek zorundadır" dedi.Ombudsmanların görevinin insan haklarını, adaleti, eşitliği, hoşgörüyü, diyaloğu, ayrımcılık yapmamayı savunmak olduğu hatırlatan Malkoç, "Bu çerçevede, İsveç hükümetini; nefret suçu içeren, Müslümanları hedef alan ve İslam karşıtlığını körükleyen bu tür çirkin eylemleri gerçekleştirenleri cezasız bırakmamaya, hukuk ve insanlık dışı bu tür saldırıların tekrarlanmasını engellemek amacıyla caydırıcı önlemler almaya ve net bir tavır sergilemeye çağırıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği olarak bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullanıldı.