KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma olayını kınadı

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin dünya ombudsmanlarına mektup göndererek, eylemin Müslümanların inancına saldırı niteliğinde olduğunu ve faillerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, Kurban Bayramı'nda İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin dünya ombudsmanlarına mektup gönderdi. Malkoç, eylemin Müslümanların inancına saldırı niteliğinde olduğunu ve faillerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, 200'ün üzerinde dünya ombudsmanı, ulusal insan hakları kurumları, Asya Ombudsmanlar Birliği, Türk Devletler Ombudsmanlar Birliği ve Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü başta olmak üzere uluslararası ombudsmanlık ağlarına mektup gönderdi. Malkoç mektubunda, dünyadaki Müslümanların inançlarına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, İsveç makamları tarafından ifade özgürlüğü adı altında söz konusu provokatif gösteriye izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.