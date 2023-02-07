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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1782'ye yükseldi

Dünya Haberleri

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Suriye'de de büyük hasara neden oldu. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1782'ye, yaralananların sayısı 3 bin 749'a çıktı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Suriye'de de etkili oldu. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi ve büyük yıkımlara neden oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1782'ye yükseldi

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1782'ye yükseldi

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 970 kişi öldü, 2 bin 300'den fazla kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1782'ye yükseldi

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde depremin vurduğu bölgeleri "afet bölgesi" ilan etti. Yapılan açıklamada, "Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, depremin vurduğu bölgelerde yaşayan halkımıza acil yardımda bulunmaları konusunda çağrı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Dünya

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