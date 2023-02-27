Kahramanmaraş depremini önceden bilen kahin mart ayını işaret etti: Büyük bir deprem olabilir

Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün önce sosyal medya hesabından bildiği ortaya çıkan "deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, korkutan bir açıklama daha yaptı. Mart ayının ilk haftasında Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin birbirine yaklaşacağını belirten Hoogerbeets, bunun bir depreme neden olabileceğini söyledi. Hoogerbeets, "Büyüklüğü 7 veya 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan, Frank Hoogerbeets, yaptığı son açıklamayla korkuttu. "deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etti.

"MART AYININ İLK HAFTASI ÇOK KRİTİK"

Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savundu. Hoogerbeets, şunları söyledi: "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak.

"KORKU YARATMAYA ÇALIŞMIYORUM"

Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz.

"BİRDEN FAZLA SİSMİK OLAY OLABİLİR"

Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir."