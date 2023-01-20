Kadirov'un askerleri esir düştü

Rusya ve Ukrayna Savaşı başladığından beri Rusya'ya destek veren Çeçenistan'ın askerli Ukrayna'da esir düştü.

24 Şubat 2022 tarihinde Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş, neredeyse 1 yıldır aralıksız sürüyor.

İki taraftan da büyük kayıpların verildiği savaşta, Çeçen lider Kadirov Rus ordusunun yanında yer almıştı. Askerlerini Putin'in onayıyla Ukrayna'ya karşı savaşmak için cepheye gönderen Kadirov, her fırsatta da fevri çıkışlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Ukrayna'daki savaşın merkezinde, çatışmadaki her iki tarafın seferber ettiği düzenli ordular ve gönüllü gruplara ek olarak, devam eden çatışmalarla yeniden cepheye sürülen Çeçen askerleri esir düştü.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından esir düşen askerlerin fotoğrafını paylaştı.

21 BİN ÇEÇEN ASKER SAVAŞTI

Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana 21 bin Çeçen askerin işgal sürecine katkı sağladığını belirtirken, şu anda Çeçenistan ordusundan 9 bin askerin Ukrayna'daki cephe hatlarında savaştığını ifade etti.