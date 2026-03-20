K-pop'un en büyük ismi BTS sahneye geri dönüyor: 250 bin kişi izleyecek

Güney Kore'nin başkenti Seul'da dünyanın en başarılı müzik gruplarından Bts'in geri dönüşü için nefesler tutuldu.

21 Mart Cumartesi günü Seul'un Gwanghwamun Meydanı'nda yapılacak konseri 250 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

Bts grubunu oluşturan K-pop yıldızları RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jung Kook Ekim 2022'den bu yana ilk kez birlikte sahne alacak.

Konser alanına yalnızca ücretsiz biletleri alabilen 22 bin kişi girebilecek. Hayranların büyük kısmı ise etkinliği dışarıdaki büyük ekranlardan izleyecek.

Geçtiğimiz yıl okumak için Rusya'dan Seul'a taşınan Ami Ostrovskaya, ücretsiz bilet alabilen şanslı hayranlardan.

Öğrenci, "Burada olma sebebim BTS. Kore tarihi, kültürü, mutfağı, sporu ve Korece öğrenmeye başlama sebebim onlar" diyor.

Bts, Suel'un merkezindeki tarihi kraliyet sarayının 14. yüzyıldan kalma kapısının önünde kurulan sahnede bir saatlik bir performans sergileyecek.

Konserde 20 Mart'ta yayınlanacak Arirang adlı yeni albümlerinden parçalar da söylemeleri bekleniyor.

Dünya çapındaki milyonlar BTS hayranı ise grup ile canlı yayın anlaşması yapan Netflix platformu üzerinden konseri izleyebilecek.

Güney Kore için BTS'in geri dönüşü yalnızca bir K-pop grubunun hikayesi değil.

Bu, aynı zamanda pop ve elektro dans tarzıyla Kore'nin yumuşak gücünü katbekat artıran bir kültürel gücün geri dönüşü.

Dünyanın en büyük pop gruplarından biri olan BTS, kariyerlerinin zirvesinde zorunluk askerlik hizmetinde orduya yazılmak zorunda kaldı.

İlk olarak Jin 2022'de askere gitti. Son olarak ise Suga Haziran 2025'te askerliğini bitirdi. Böylece grubun birleşerek yeniden turneye çıkmasının önü açıldı.

Singapur'dan Tokyo'ya, Münih'ten Los Angeles'a 30'dan fazla şehri kapsayan 82 günlük BTS dünya turnesi önümüzdeki ay başlayacak.

BTS'in yokluğunda K-pop sektörü büyüdü ve rekabet arttı.

Yirmili yaşlarında bir öğrenci olan Park Joo-young, "Her zaman beklentilerimi aştılar. Baskı altında olabilirler ama ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum" diyor.

Milyonlarca hayrandan oluşan "BTS Ordusu" çoktan toplanmaya başladı.

Almanya'dan gelen 58 yaşındaki mimar Margarita Perez, Cumartesi günkü konsere bilet bulamasa da etkinliğin "yakınında" bulunabileceği bir yer arayışında olduğunu anlatıyor.

Konser öncesi 'seferberlik'

Güney Kore makamları da başkenti konsere hazırlamak için adeta seferberlik ilan etti.

Şehrin tarihi eserleri ışıklandırıldı, bazı noktalarda BTS grubunun renklerinde süslemeler yapıldı ve meydandaki kalabalığı korumak için yedi bin polis memuru görevlendirildi.

Kolluk kuvvetlerinin arasında İHA karşıtı sistemlerle donatılmış SWAT ekipleri olduğu da açıklandı.

Seul'un merkezi BTS için adeta dev bir açık hava stadyumuna dönüştürülürken birçok binaya erişim kısıtlanacak ve meydan yakınındaki üç metro istasyonu kapatılacak.

Konser öncesi ve sonrası meydana erişim, metal dedektörlerinin olduğu 31 giriş noktası üzerinden sağlanacak.

Güney Kore'de çok sıkı silah yasaları olmasına ve silah sahipliği oranının düşük olmasına karşın yetkililer sivillerin polis istasyonlarına emanet ettikleri ruhsatlı silahları almasını da geçici süreliğine kısıtlayacak.

Bazı Koreliler, alınan tüm bu önlemlerin abartı olduğunu düşünüyor.

X platformunda bir kullanıcı, "polis ve itfaiye ekiplerini topluca yığdılar. Başka yerde başka bir şey olursa müdahale edecek çalışan kalmadı, ayrıca önlemler yüzünden erişim de engellenebilir" dedi.

Biletler ücretsiz dağıtıldı

Netflix ile BTS'in vardığı anlaşma kapsamında platform, BTS'in konserinin yayın hakllarının tamamına sahip olacak. Ayrıca grubun yeniden toplanmasına dair bir belgesel de hazırlayacak.

Biletlerin ücretsiz dağıtılması ise bazı hayranlarda hayal kırıklığı yarattı.

Bir grup, biletlerin yeniden satılmaması ve kullanmayacak kişilere bilet verilmemesi için kampanya başlattı.

Geçtiğimiz ay rezervasyonlar açılır açılmaz 13 bin bilet çok kısa sürede alındı. Yüz binden fazla kişi ücretsiz biletler için sıraya girmişti.

Daha sonra yedi bin bilet daha dağıtıldı, bunlar da dakikalar içinde tükendi.

BTS hayranı olmadığını ancak yine de grubu canlı izlemek istediğini söyleyen Rachel, "hem cep telefonum hem de masaüstü bilgiyasarım ile denedim, ikisi de işe yaramadı" diyor.

Elinde Suga ve Jung Kook'un oyuncak bebeklerini tutan Rus öğrenci Ami Ostrovskaya da ilk başta bilet alamadığını ve "tüm gece ağladığını", ancak daha sonra bir arkadaşı sayesinde bilet bulabildiğini anlatıyor:

"Sanki tüm sorunlarım çözülmüş gibi çok mutlu hissettim. Yıllar sonra tüm grubu bir arada görebileceğim. Benim için çok önemli."

İki kızıyla birlikte turistik geziye çıkan 50'li yaşlarındaki anne Kim Young-ran, "Burada BTS'in konser vermesi K-pop ve Kore kültürünün dünyaya yayılmasını teşvik edecek" diyor.

Bazı Seul sakinleri için ise konserin boyutu ürkütücü.

30'lu yaşlarındaki Park Su-bin, "Yetkililer güvenliği artıracaktır ama o kadar fazla insan olmasından hâlâ endişeliyim" diyor.

Tekerlikli sandalye kullanan Park, 7 yıldır BTS hayranı olduğunu ve Nisan'daki konserlerine bilet aldığı için ücretsiz konseri izlemeyeceğini söylüyor.

Konser tarihi yaklaştıkça şehir sakinlerinin tepkisi de artıyor.

Seul'un en meşhur meydanlarından birinin kapatılması, yayaların uzun yollar yürümelerini ve bölgede başka etkinlikler planlayanların belirsizlik içinde kalması anlamına geliyor.

Otuzlu yaşlarında bir avukat olan Sohn Yeon-ju, düğünün BTS konserinden saatler önce aynı meydanda olacağını ve kısıtlamalar yüzünden düğün salonuna erişim konusunda endişeleri oduğunu söylüyor.

Avukat, "Günlerdir Seul büyükşehir yönetimine ulaşmaya çalışıyorum ama net bir cevap alamadım" diyor.

Polis, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada metro istasyonlarının kapalı olması durumunda düğün misafirlerinin polis otobüslerini kullanabileceğini söyledi.

Sohn, "BTS konusunda kayıtsızım, ama bu yaşananlar sinir bozucu" diye konuşuyor.

Öte yandan on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan yerel işletmeler bu durumdan şikayetçi değil.

Konser yakınındaki oteller çoktan dolu ve bir ay öncesinde bölgedeki fiyatlar artmaya başladı. Fotoğrafçılar ve kameramanlar ise çatılarda çekim noktaları ayarlamaya başladı.

Yakınlardaki bir deniz mahsülleri restoranı sahibi olan Kim Sung-dae, satışların Noel dönemini dahi aşacağını söylüyor.

Esnaf, "İngilizce, Çince ve Japonca menüler hazırlıyorum ve restoranımı mor çiçeklerle süslüyorum" diyor. Mor, BTS grubunun simge rengi.

Güney Kore hükümeti, yapılan kamu harcamalarının konserin getireceği gelir ve turizm katkısı için makul olduğunu söylüyor.

Kore Kültür ve Turizm Enstitüsü tarafından BTS 2022'de ara vermeden kısa süre önce yapılan bir hesaplamaya göre grup, yaptığı tek bir konser ile bilet ve ürün satışı, konaklama, turizm ve benzeri harcamalar dahil toplam 842 milyon dolar (yaklaşık 37 milyar lira) gelir elde edebilecek durumdaydı.

Köşe yazarı Cohi Moon-sun, "vatandaşların 'turizm geliri ve ekonomik etki' için ya da 'K-pop reklamı üzerinden ulusal prestiji güçlendirmek' için fedakarlık yapması gerektiği fikri çok demode" diyor.

Netflix'in BTS belgeselini gösteren ve platform tarafından kiralanan billboard ve ekranlar Seul'un her tarafında boy gösterdi.

Mexico City'den gelen 29 yaşındaki öğretmen Jacqueline, bu hafta sonunu şehir merkezindeki Sejong Güzel Sanatlar Merkezi'nde geçireceğini anlatıyor.

BTS'in Nisan'daki dünya turnesinin açılış konserine bileti olan öğretmen, en sevdiği sanatçıları 21 Mart'taki ücretsiz konserde görebilmeyi umuyor.

Jacqueline, "Son birkaç yıl [BTS] Ordusu için üzücü geçti. Solo albümlerine bayıldım, ama hep birlikteyken çok daha müthişler" diyor.

Bu habere Leehyun Choi ve Hosu Lee katkıda bulundu.

