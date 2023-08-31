Johannesburg'ta yangın faciası! 1'i bebek 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki çok katlı bir binada sabaha karşı çıkan yangında 1'i bebek 63 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ederken, yaşanan can pazarı esnasında cansız bedenlerin yollara saçıldığı görüntüler servis edildi.

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaşanan can pazarı esnasında yollara saçılan cansız bedenlerin görüntüsü infial yarattı.

SABAHA KARŞI YANGIN ÇIKTI

Güney Afrika Acil Durum Yönetim Servisinden yapılan açıklamada, Johannesburg'daki çok katlı bir binada sabaha karşı yangın çıktığı bildirildi.

63 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1'i bebek 63 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildiren yetkililer, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak içeride hala yoğun duman olduğunu kaydetti. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÜLKEDE YASA DIŞI BULUNAN KİŞİLER YAŞIYORDU

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.