Trump yönetiminden savaş istifası: 'İran ülkemize yakın tehdit değil'

ABD yönetiminde Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak görev yapan Joe Kent "İran'daki savaşı desteklemeye vicdanı el vermediği için" istifa ettiğini duyurdu.

Kent bu göreve ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmıştı.

Kent, Trump'ın ikinci döneminde bir siyasi anlaşmazlık nedeniyle istifa eden ilk üst düzey yetkili oldu.

Kent, istifa mektubunda Trump'a İran konusunda "geri adım atma" çağrısı da yaptı.

Donald Trump ise Kent'in istifası için, " Güvenlik konusunda her zaman zayıf olduğunu düşünmüştüm" dedi.

Oval Ofis'te basına konuşan Trump, Kent için "İran'ın bir tehdit olmadığını söylemesi sonrası" yönetimde olmamasının daha iyi olacağını da kaydetti.

Mektubunda Trump'a seslenen Kent, "İran ülkemize yakın bir tehdit değil. Bu savaşı İsrail ve Amerika'daki güçlü lobisinden gelen baskıyla başlattığımız net" dedi.

Kent şöyle devam etti:

"On bir kez savaş bölgesine gönderilmiş bir gazi ve İsrail'in kışkırttığı bir savaşta sevgili eşim Shannon'ı kaybetmiş biri olarak, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikan hayatlarının kaybedilmesini meşru kılmayan bir savaşta gelecek nesli ölmeye göndermeyi destekleyemem."

Kent, ABD özel kuvvetlerinde ve CIA'de görev yapmıştı.

Güvenlik teknolojileri uzmanı olan eşi Shannon Kent, 2019'da Suriye'nin Menbiç bölgesinde bir intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Joe Kent Trump'ın İsrailli yetkililer ve medya tarafından yanlış yönlendirildiğini savundu:

"Bu yankı odası, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi harekete geçerseniz zafere giden açık bir yol olduğuna inanmanız için sizi kandırmak amacıyla kullanıldı.

"Bu bir yalan ve İsraillilerin bizi, ulusumuzun en iyi erkek ve kadınlarından binlercesinin hayatına mal olan felaket Irak savaşına çekmek için kullandığı taktiğin aynısı. Bu hatayı tekrar yapamayız."

Trump, 28 Şubat'ta başlayan ilk saldırı dalgasından sonra Tahran'ın ABD'ye "yakın bir tehdit" oluşturduğunu savunmuştu.

Joe Kent kimdir?

Kent, "ABD terörle mücadele birimlerinde" ve özel kuvvetlerde deneyimli bir isim.

Orduda 20 yıllık bir kariyer sonrası emekli olup Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na (CIA) girdi.

Kent 2022'de Kongre'ye seçilmek için aday oldu ancak başaramadı.

Kampanya dönemi sırasında aşırı sağcı isimlerle ilişkileri önemli bir mesele olmuştu.

Kent, isminin onaylanması sürecinde Kongre'de verdiği ifadede Demokrat Partili üyelerin bu bağlantılarıyla ilgili sorularına ve eleştirilerine muhatap olmuştu.

Trump'ın ateşli destekçilerinin çoğu mevcut askeri harekâtı desteklese de anketler Cumhuriyetçilerin dörtte birinin savaşın hiç desteklemediğini gösteriyor.

Amerikan sağ siyasetinin en etkili seslerinden biri olan eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasından kısa bir süre sonra YouTube'a yüklediği videosunda izleyicilerine, "Bu İsrail'in savaşı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı değil" diye seslendi.