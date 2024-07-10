Japonya'daki plajdan alınan deniz suyunda trityum seviyesi operasyonel limitin altında

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Japonya'nın Minamisoma bölgesindeki plajdan alınan deniz suyu örneklerinde insan sağlığına zararlı trityum seviyesinin Japonya'nın operasyonel limitinin çok altında olduğunu doğruladı.

IAEA, Japonya'nın Fukushima kentindeki Minamisoma bölgesinde bulunan bir plajdan alınan deniz suyu örneklerindeki insan sağlığına zararlı trityum seviyesinin Japonya'nın operasyonel limitinin çok altında olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Minamisoma'daki Kitaizumi plajından alınan deniz suyu, Japonya Hükümeti ile istişarenin ardından, 4 Temmuz'da Fukushima Daiichi Nükleer Santrali sahasındaki ajans ofisinde görevli IAEA uzmanları tarafından örneklendi. IAEA, Kitaizumi plajındaki deniz suyundaki trityum konsantrasyonunun litre başına 1.500 bekerellik işletme sınırının çok altında olduğunu ve uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu doğruladı" denildi. Japonya, Fukushima Nükleer Santrali'nde 2011'deki kaza sonrasında biriktirilen ve nükleer kirlilikten temizlenen suyu 24 Ağustos 2023'te okyanusa bırakmaya başlamıştı. IAEA operasyonu yakından takip ettiklerini belirterek, suyun nasıl okyanusa bırakıldığı ve temizlendiği konusunda detaylı bilgi vermişti. IAEA ayrıca, güvenlik standartlarına uygun olarak planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak için santralde uzmanlarının bulunduğunu belirtmişti.

NÜKLEER KİRLİLİK TAŞIYAN SU NASIL OLUŞTU?

Japonya'nın Fukushima Nükleer Santrali'ndeki 3 reaktör, 2011'deki deprem sonrası yaşanan tsunamiden zarar görmüş ve reaktörlerde nükleer erime başlamıştı. Soğutma için kullanılan ve reaktörlerdeki radyoaktif yakıt çubuklarıyla temas eden su, santral bölgesinde depolanmıştı. Japon yetkililer, IAEA'nin onayladığı plan doğrultusunda suyu temizleyip okyanus içinden geçen 1 km uzunluğundaki tünelden 24 Ağustos 2023 itibariyle okyanusa salmaya başladı.