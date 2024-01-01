Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı verilirken deprem anına ait ilk görüntülerde insanların sakinliği ve sarsıntı anında binaların sağlamlığı gözler önüne serildi.

ART ARDA SALLANDILAR

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu. Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı. Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu. Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

DEPREM ANINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan deprem anına ait ilk görüntüler servis edildi. Videoda, kuvvetli depreme rağmen insanların sakinliği ve binaların sağlamlığı dikkat çekiyor.