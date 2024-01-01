Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 5.7 ve 7.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı verilirken deprem anına ait ilk görüntüler de gelmeye başladı. Gelen görüntülerde insanların sakinliği ve sarsıntı anında binaların sağlamlığı dikkat çekti.
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı verilirken deprem anına ait ilk görüntülerde insanların sakinliği ve sarsıntı anında binaların sağlamlığı gözler önüne serildi.
ART ARDA SALLANDILAR
Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu. Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.
TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ
Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı. Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu. Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.
DEPREM ANINDAN İLK GÖRÜNTÜLER
Öte yandan deprem anına ait ilk görüntüler servis edildi. Videoda, kuvvetli depreme rağmen insanların sakinliği ve binaların sağlamlığı dikkat çekiyor.