Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Eyaletin doğu açıklarında 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında da 8 Aralık'ta 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.