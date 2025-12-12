Haberler

Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Deprem, eyaletin doğu açıklarında 20 kilometre derinlikte gerçekleşti.

JAPONYA'nın Aomori eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Eyaletin doğu açıklarında 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında da 8 Aralık'ta 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
500

