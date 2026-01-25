İtalya, İsviçre Büyükelçisi'ni geri çağırdı

İTALYA, İsviçre'de yılbaşı gecesi bir barda 40 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada, işletme sahibi Jacques Moretti'nin 200 bin İsviçre frangı kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'yu geri çağırdı.

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki bir barda yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma devam ederken, işletme sahibi Fransız asıllı Moretti çiftinden 9 Ocak tarihinde gözaltına alınan Jacques Moretti, cuma günü kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, Moretti'nin kefalet şartlarının 200 bin İsviçre frangı ödeme ve her gün polise bildirimde bulunacak şekilde adli kontrol şartı içerdiğini bildirdi.

Jacques Moretti ve eşi Jessica Moretti'nin avukatları, tahliye kararının ardından yayımladıkları yazılı açıklamada, çiftin yetkililerin bütün taleplerine uygun şekilde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

İTALYAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Roma yönetimi mahkeme kararını resmi şekilde protesto ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kararı, "Yılbaşı gecesi yaşanan trajedinin kurbanlara ve sevdiklerini kaybeden ailelere bir hakaret" olarak nitelendirdi. Meloni, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümeti, İsviçreli yetkililerden bir cevap beklemektedir" dedi.

İddia edilen suçun ciddiyetini, Jacques Moretti'nin yurt dışına kaçma riskini ve delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik ihtimalleri göz önünde bulundurma çağrısı yapan Meloni, tüm risklere rağmen mahkemenin bu kararı aldığını kaydetti. Meloni ayrıca, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'ya İsviçre'nin Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal iletişime geçme çağrısında bulundu.

Atılacak sonraki adımların belirlenmesi için Büyükelçi Cornado'nun başkent Roma'ya geri çağrılmasının emredildiğini aktaran Meloni, "Tüm İtalya, gerçeğin ve adaletin ortaya çıkmasını ve bu felaketin ardından, ailelerin acılarını ve beklentilerini tam olarak dikkate alan önlemler alınmasını yüksek sesle talep etmektedir" ifadelerini kullandı.