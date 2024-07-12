İtalya'da Milano Malpensa Havalimanı'na Berlusconi İsmi Verildi

İtalya’nın en büyük havaalanlarından Milano Malpensa Uluslararası Havalimanı’na, tepki çeken bir kararla eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin ismi verildi. Karar ülkede polemiğe yol açtı.

İtalya'da başkent Roma’daki Leonardo da Vinci Havalimanı’ndan sonra yolcu sayısı bakımından ikinci sırada Milano Malpensa Havalimanı geliyor.

Ülkede birçok havaalanına Da Vinci gibi tarihi önemi tartışılmaz kişilerin ismi verilirken, Malpensa için geçen yıl ölen eski başbakanın isminin seçilmesi tartışma yarattı.

İsim değişikliği kararını geçen hafta Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini açıkladı.

Bakanlık dün de bu kararın resmiyete döküldüğünü, sivil havacılık otoritesi Enac tarafından, havalimanının adının “Milano Malpensa - Silvio Berlusconi” olarak değiştirildiği yönünde bir talimat yayımlandığını duyurdu.

Geçen yıl Haziran ayında 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi, Milano doğumluydu.

Eski başbakanın isminin memleketinin havalimanına verilmesi, hem izlenen prosedür hem de Berlusconi’nin tartışmalı ve bölücü bir figür olarak görülmesi nedeniyle tepki çekti.

Milano Belediye Başkanı Sala: Barbar zamanlardan geçiyoruz

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, isim değişikliği kararının havalimanını işleten SEA şirketine bile haber verilmeden ve üzerinde tartışılmadan alınmasını eleştirdi.

Sala, "Yıllardır buraya yatırım yapan, kendini adamış, fonlarını riske atan bir şirket var ve onlara danışılmadı bile. Barbar zamanlardan geçiyoruz" dedi.

Muhalefetteki merkez sol Demokratik Parti, isim değişikliğinde nasıl bir prosedür izlendiğinin açıklanması talebiyle Temsilciler Meclisi'ne soru önergesi sundu.

Demokratik Parti’den Milano Belediye Meclisi Üyesi Greta Cogotti de eski başbakanın adının karıştığı seks skandallarına atıfla havalimanı yerine “mutlu sonla biten masaj merkezine” isminin verilmesini önerdi.

İktidardaki sağ koalisyona mensup Lig Partisi'nin lideri Bakan Matteo Salvini ise karardan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi ve karşı atağa geçti.

Salvini, "Keşke solda da Silvio Berlusconi'nin onda biri değerinde biri olsaydı. Milan Belediye Başkanı Sala önce şehirle ilgilensin, çayırlardaki çimleri kessin, sokaklardaki çukurları kapatsın, şehri güzelleştirsin, güvenliği garanti etsin” dedi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası CIGL de polemiklere dahil oldu ve havalimanına, 2021’de ölen Milanolu balerin Carla Fracci’nin isminin verilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Sendikanın Milano yönetimi ve ulaştırma işçileri kolu, Berlusconi’nin “bölücü” bir isim olduğunu vurguladı.

Uluslararası basına da yansıya isim değişikliği polemiği, bugünkü gazetelerde geniş biçimde yer aldı.

Hükümete yakın çizgideki Libero, manşetinden verdiği haberde Berlusconi’nin muhaliflerini “komünistlikle” suçlamasına atıfla “İyi uçuşlar komünistler” başlığını attı.