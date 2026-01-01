'Ateş duvarından saklandım': Görgü tanıkları İsviçre'deki bar yangınından nasıl kurtulduklarını anlattı

Bu haber bazı okurların üzücü bulabileceği detaylar içeriyor.

"Küçük kardeşimin içeride olduğunu düşündüm ve insanların çıkmasına yardımcı olmak için camı kırmaya çalıştım, sonra da içeri girdim."

Adını vermek istemeyen 18 yaşındaki genç, İsviçre'nin Crans-Montana tatil beldesindeki bir yılbaşı partisinde çıkan yangınla kutlama gecesinin hızla bir kabusa dönüşmesinin ardından BBC'ye konuştu.

Polis, 1 Ocak Perşembe günü yerel saatle 01:30 sularında Le Constellation adlı bir barda çıkan yangında yaklaşık 40 kişinin öldüğünü açıkladı. Çoğu ağır yanıklar olmak üzere 115 kişi de yaralandı.

Görgü tanığı BBC'ye, bara yakın bir yerdeyken büyük bir patlama duyduğunu ve ardından çok fazla duman çıktığını söyledi.

Diğerleri kaçmaya çalışırken, kendisinin kardeşini aramak için içeri girdiğini ve dehşet dolu bir manzara ile karşılaştığını anlattı.

"İnsanların yandığını gördüm... İnsanları tepeden tırnağa yanarken gördüm, üzerlerinde kıyafetleri yoktu. Çok şoke ediciydi."

Kardeşi yangında zarar görmemişti.

"Bu hafta her gün bu bara gittim, gitmediğim gün yangın çıktı" dedi.

İtfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin hızla müdahale ettiğini, kendisinin de yaralılara su ve giysi vererek elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Birkaç dakika önce bölge sakinleri ve turistler, Alp dağlarındaki kayak merkezleri için yılın en yoğun tatil dönemlerinden birinde 2026'nın gelişini kutluyordu.

Le Constellation iki katlı ve bir terasa yayılmış yaklaşık 300 kişi kapasiteli büyük bir bar. Ancak yangın sırasında barda kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.

Emma ve Albane adlı iki Fransız kadın, Fransız medya kuruluşu BFMTV'ye yangın başladığında içeride olduklarını söyledi.

Olayın bir garsonun şampanya şişelerinin üzerine "doğum günü mumları" koymasıyla başladığını düşündüklerini ifade eden kadınlar şöyle devam etti:

"Birkaç saniye içinde tüm tavan alevler içinde kaldı. Her şey ahşaptan yapılmıştı. Alevler çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladı."

Emma ve Albane tahliyenin "çok zor" olduğunu, bulundukları odadan kaçış yolunun "dar" ve dışarı çıkan merdivenlerin "daha da dar" olduğunu söyledi.

"Çok şanslıydık" diyen ikili, "yaklaşık 200 kişinin 30 saniye içinde çok dar basamaklardan çıkmaya çalıştığını" anlattılar.

Barın içinde bulunan bir başka genç de BBC'ye, merdivenlerden kaçmayı başarmadan önce nasıl bir "ateş duvarından" saklanmak zorunda kaldığını anlattı.

Bir masa yardımıyla camı kırmaya çalışmış, ama dışarı çıkamamıştı. Daha sonra ayağını kullanarak camı kırıp bardan canlı çıkmayı başarmıştı.

En yakın hastanedeki yoğun bakım ünitesi hızla dolunca bazı hastalar tedavi için komşu İtalya'daki Milano da dahil olmak üzere başka yerlere gönderildi.

Yaşanan trajediyi duyanlar arasında eşi ve çocuğuyla birlikte Crans-Montana'yı ziyaret eden Oleh Paska da vardı.

BBC'ye yaptığı açıklamada, bardan yaklaşık 50 metre uzaklıktaki otel odalarında yeni yılı kutladıkları sırada, başlangıçta havai fişek olduğunu sandıkları bir dizi patlama duyduklarını söyledi.

Dışarıda birinin ağladığını duyunca kavga çıktığını düşünmüşler.

Ancak polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gelmeye başladığında duydukları "farklı siren sesleri" ile bir şeylerin ters gittiğini fark etmşiler.

Paska, genellikle turistlerle dolu olan bölgenin 1 Ocak Perşembe günü alışılmadık derecede sessiz olduğunu söyledi.

Crans-Montana kasabasında, gece boyunca yaşanan kaos ve trajedinin ardından bir şok havası hakimdi.

İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi tüm kurbanların kimliklerinin tespit edilmesinin haftalar alabileceğini söylerken, ülkenin dışişleri bakanı da ağır yanıklar nedeniyle kimlik tespitinin zor olacağını belirtti.

Olay yerindeki kurbanların aileleri ve arkadaşları sevdiklerinden haber almak için endişeyle bekliyor.

İtalyan bir adam, o sırada barda bulunan arkadaşlarından birinin "her tarafının yandığını", diğerinin ise helikopterle Zürih'e götürüldüğünü söyledi.

İtalyan kamu yayın kuruluşu Rai News'e verdiği demeçte "Başka bir arkadaşımız... dün gece ondan haber alamadık, bulunamadı" dedi.

"Arkadaşlarım ve ben, dün gece hiç uyumadık, zar zor yemek yedik" diye ekledi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.