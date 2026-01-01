İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezindeki Patlama... Ölü Sayısı 40, Yaralı Sayısı 100 Olarak Açıklandı

(ANKARA) - İsviçre'nin güneybatısındaki kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda meydana gelen patlamada yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer ayrıca, şu anda "bir terör saldırısı" ihtimali üzerinde durulmadığını belirtti.

Valais kantonu polis yetkilileri, "Le Constellation" adlı barda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandığını ve ardından yangın çıktığını açıklamıştı. Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler düzenlediği basın toplantısında, "Şu anki tespitlerimize göre çoğu ağır olmak üzere yaklaşık 100 yaralı var ve maalesef onlarca kişinin hayatını kaybettiğini varsayıyoruz" dedi. Gisler, ölü sayısı hakkında kesin bir rakam vermese de İtalya Dışişleri Bakanlığı, "İsviçre polisinden alınan ilk bilgilere göre yaklaşık 40 kişinin yaşamını yitirdiğini" duyurdu.

Patlamanın ardından Crans-Montana üzerinde uçuş yasağı ilan edilirken, bölge kordon altına alındı. Yetkililer, olay yerine 10 helikopter ve 40 ambulansın sevk edildiğini, yaralıların Sion, Lozan, Cenevre ve Zürih'teki hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Valais Güvenlik Müdürü Stephane Ganzer, kurbanlar arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu doğruladı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, adli tıp ekiplerinin cenazeleri ailelerine en kısa sürede teslim etmek için yoğun çaba harcadığını kaydetti.

"Terör saldırısı şüphesi yok"

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Savcı "şu aşamada bir terör saldırısı ihtimali üzerinde durmadıklarını" belirtti. Savcı, "Şu an olayı bir yangın olarak değerlendiriyoruz ve bir saldırı olasılığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise basın yaptığı açıklamada, "olayın kutlamalar sırasında atılan havai fişeklerden kaynaklanan bir kaza olabileceğini" öne sürdü.