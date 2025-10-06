İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail'den gözaltı kıyafetiyle sınır dışı edildi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, üzerinde hala gözaltı kıyafeti varken İsrail'den çıkarıldı. Thunberg, İsrail'de tutulduğu süre boyunca "çok az yiyecek ve su verildiğini" ve "sert muameleye uğradığını" açıkladı.

22 yaşındaki Thunberg, Avrupa'dan yola çıkan 437 aktivist, milletvekili ve avukatla birlikte, Özgürlük Filosu projesine katılmıştı. Amaçları, İsrail'in 18 yıldır Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasını aşarak yardım ulaştırmaktı. Filoya 40'tan fazla gemi katılmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'na göre Thunberg, İsrail cezaevi görevlilerinin sert tutumuna dikkat çekti. Yetkililer, Thunberg'in susuzluk şikâyeti olduğunu ve yeterli yiyecek verilmediğini belirtti. Ayrıca Thunberg, yatak böceklerinden kaynaklanan cilt döküntülerinden ve sert zeminde uzun süre oturtulmasından yakınmış.

Türkiye'den projeye katılan aktivist Ersin Çelik ise şunları söyledi:

"Küçük Greta'yı saçından sürüklediler, dövdüler ve İsrail bayrağını öptürmeye zorladılar. Ona her türlü baskıyı uyguladılar. Bu, diğerlerine verilmiş bir uyarıydı."

Çoğu aktivist, İsrail'in Negev Çölü'nde bulunan yüksek güvenlikli Ketziot Cezaevi'nde tutuluyor. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Thunberg'in "hapishane"de değil "gözaltı merkezinde" olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı, koşulların rahat olduğunu, ancak bazı iddiaların propaganda amacı taşıyabileceğini belirtti.