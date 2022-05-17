İsveç ve Finlandiya'dan "Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?" anketi! Çıkan sonuç haklılığımızı ortaya koydu
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İsveç ve Finlandiya'dan art arda gelen NATO açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, iki ülkenin NATO üyeliğine yönelik adımları Türkiye'nin vetosuna takıldı. Erdoğan, "Terör yuvası" olarak nitelendirdiği iki ülkenin Türkiye'ye ikna ziyaretinde bulunma çabalarına da sert çıkarken, ortaya atılan bir anket ise büyük tepki çekti. "Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet dedi.
Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sonrası korkuya kapılan İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için harekete geçti. Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye destek veren İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin ise vetosuna takıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadıklarını açıklamıştı. Türkiye'nin bu hamlesi sonrası paniğe kapılan iki ülke, NATO üyeliği için Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Bu gelişmeler dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken, aralarında Türkiye'nin de olduğu çarpıcı anket ortaya çıktı.
"Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, yüzde 55'i de hayırdan yana oy kullandı. Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet, yüzde 69 hayır cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'yi ziyaret edeceklerine yönelik haberlere ise tepki gösterdi. Erdoğan, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde biz terör örgütlerine karşıyız deseler bile, teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ı NATO'yu aldı. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz. Çünkü NATO, o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Pazartesi günü bizi iknaya mı gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" ifadelerini kullandı.