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İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

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İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

NATO'ya girmek için Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç, anlaşma şartlarını yerine getirmeye başladı. Bu kapsamda Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade edecekler.

Ülkenin devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.

Yargıtay'ın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.

2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.

AA / Atila Altuntaş - Dünya

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