İsveç'teki çirkin saldırıya Çavuşoğlu'ndan sert tepki: İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan çirkin saldırıya ilişkin, "İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar. Üçlü ahidname son derece açık. Biz ne fazlasını istiyoruz ne eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binasının önünde dün toplanan bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı. Mevlüt Çavuşoğlu, bu çirkin saldırıya karşı İsveç makamlarına çok net bir mesaj gönderdi.

"KINAYARAK KAÇAMAZLAR"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, "PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonları hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar" dedi.

"ÜÇLÜ MUHTIRA SON DERECE AÇIK"

Terörle mücadele konusunda İsveç'in anayasasını değiştirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "O kanunlara bile gerek yok. Bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözü önünde gerçekleşti. Üçlü muhtıra son derece açık. Biz ne fazlasını istiyoruz ne eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR"

Çavuşoğlu ayrıca, "Terör örgütünün oradaki mevcudiyeti ve faaliyetleri devam ediyor. Terör örgütünü destekleyici faaliyetler de devam ediyor. İsveç bunları engelleme taahhüdünde bulundu. Açık bir gerçek var. Terör örgütü ve yandaşları İsveç'in NATO'ya üye olmasını engellemek istiyor. NATO genel sekreterinin bir teklifi oldu. 3'lü toplantının 3'sü Brüksel'de olsun diye. Bu toplantıyı Brüksel'de gerçekleştirebiliriz Onlar da hangi maddelerin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini görürler" açıklamalarında bulundu.

BAŞBAKAN OLAYLARI SABOTAJ OLARAK TANIMLADI

İsveç Başbakanı da olaya ilişkin ilk defa bugün konuştu. Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.