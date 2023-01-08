İsveç'in NATO üyeliğini zora sokacak açıklama: Ankara veremeyeceğimiz şeyler istiyor

Finlandiya ile NATO'ya üye olmak için görüşmelere başlayan İsveç'in başbakanı Ulf Kristersson'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Kristersson, "Türkiye bizim yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı doğrularken, bizim yapamayacağımız ya da veremeyeceğimiz sözleri de istiyor" dedi.

Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye ile terör konusunda mücadele edeceklerine dair mutabakat imzalayan İsveç, birliğe üye olmak için Türkiye'nin bazı taleplerini yerine getirme vaatlerinde bulunmuştu. İsveç'te düzenlenen etkinlikte konuşan Kristersson, "Türkiye bizim yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı doğrularken, bizim yapamayacağımız ya da veremeyeceğimiz sözleri de istiyor" dedi.

"ANKARA'NIN BÜTÜN TALEPLERİNİ KARŞILAYAMAYIZ"

Başbakan ayrıca, "Türkiye bizden İsveç'in NATO üyeliğine destek için yapamayacağımız şeyler istiyor" ifadesini kullanırken, Ankara'nın bütün taleplerini NATO üyeliği için yerine getiremeyeceklerini söyledi.

İSVEÇ BÜLENT KENEŞ'İ İADE ETMEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Fakat İsveç, bu teröristi Türkiye'ye iade etmemişti.