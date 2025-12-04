İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan adliyede görevli memur Erdal Timurtaş'ın toplam 147 milyon lira değerinde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı skandalın ilk görüntüleri çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Timurtaş'ın altınları market arabasında adliyenin dışına çıkardığı görüldü.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

"TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA"

Olay Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Timurtaş, eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

ALTINLARIN ÇALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Adliyedeki görevli memur Erdal Timurtaş tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Erdal Timurtaş'ın market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki değerli eşyaları araca doldurduğu ve ardından çıkış kapısından çıktığı görüldü.

